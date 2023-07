La poesia del tramonto con i grandi autori in chiave sinfonica

Martedì 18 luglio alle 20.00, dunque al tramonto, secondo appuntamento con il Magna Grecia Festival nello Yachting Club di San Vito-Taranto. In programma “Songs Reloaded” con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Angelo Valori, e la straordinaria voce di Mariapia De Vito. Dopo il debutto con una serata “sold out” dedicata a Gershwin nell’Arena Villa Peripato, ecco l’annunciata serie di concerti al tramonto che godrà di alcune fra le cornici più suggestive dei nostri litorali.

«Questa edizione del Magna Grecia Festival – dichiara Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra Magna Grecia – crediamo rappresenti una delle dediche più belle al nostro tramonto; dopo l’esordio con le musiche di Gershwin, ecco una collezione di grandi brani d’autore riletti e impreziositi dagli arrangiamenti per orchestra sinfonica a cura del Maestro Angelo Valori, interpretati da una stella della canzone come Mariapia De Vito; a seguire altri eventi con dediche ai grandi della musica, da Sakamoto a Morricone, passando per Ravel e i Pink Floyd; protagonisti, come da programma, interpreti, musicisti e direttori di livello internazionale, elementi che per la gioia del nostro pubblico garantiranno momenti di altissimo profilo culturale». Il Magna Grecia Festival è una rassegna realizzata dall’ICO Magna Grecia in collaborazione con Comune di Taranto e Regione Puglia, e con il sostegno di Banca BCC San Marzano di San Giuseppe, Teleperformance, Programma Sviluppo, Comes, Ninfole Caffé, Varvaglione 1921, Baux cucine, Five Motors, Kyma Mobilità e Fondazione Puglia.

“Songs Reloaded” è una collezione di grandi brani d’autore riletti e impreziositi dagli arrangiamenti per Orchestra sinfonica del direttore e compositore Angelo Valori. A restituire anima a una innumerevole serie di classici, la straordinaria voce di Maria Pia De Vito, nominata in una classifica annuale a cura della rivista americana “Down beat” tra i dieci Artisti dell’anno nella categoria “Beyond Artist” (insieme a nomi del calibro di Joni Mitchell e Caetano Veloso). Mariapia De Vito ha più volte vinto il referendum della critica “Top Jazz” indetto dalla rivista Musica Jazz, e il referendum popolare della rivista Jazzit, nonché il premio Musica e Dischi per la migliore produzione internazionale con il suo disco “Mind the Gap”. Fra i riconoscimenti, il Premio alla Carriera attribuitole dall’associazione Musica Oggi.

Questi gli altri appuntamenti con il Magna Grecia Festival. Domenica 23 luglio alle 20.00 “Il Bolero di Ravel” in programma al Mon Reve Resort, con l’Orchestra Giovanile della Magna Grecia diretta dal Maestro Giuseppe La Malfa. Sabato 29 luglio alle 20.00, “Sakamoto & Morricone” al Molo Sant’Eligio. I brani di due dei più grandi compositori eseguiti dall’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Paolo Vivaldi. Giovedì 10 agosto alle 20.00 allo Yachting Club, “Pink Floyd’s legend”, viaggio nel tempo attraverso i brani che hanno segnato la storia del rock, dagli anni Sessanta ad oggi. Con Roberto Molinelli a dirigere l’Orchestra della Magna Grecia, anche la DNA Pink Floyd Tribute Band. Domenica 13 agosto alle 20.00 all’Oasi dei Battendieri, “No limits music”. Di scena l’Orchestra della Magna Grecia con il grande violinista Alessandro Quarta.

Ingresso 5euro (più prevendita). Biglietti online su TicketSms. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935): orchestramagnagrecia.it . Il Magna Grecia Festival è presente anche su Facebook e Instagram.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp