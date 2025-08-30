30 Agosto 2025

Antenna Sud

News

“La Piazza” in seconda serata: tre ministri tre sul palco di Affaritaliani

Michele Iurlaro 30 Agosto 2025
centered image

CEGLIE MESSAPICA – Lavoro, energia, ambiente e politica estera, nazionale e regionale: nella seconda serata de La Piazza Il Bene Comune di Ceglie Messapica il Governo Meloni protagonista con tre ministri sul palco di Piazza Plebiscito 

About Author

Michele Iurlaro

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Donzelli: “Riforma per salvare l’immagine della Magistratura. Con il referendum finirà trentennio di attrito”

29 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Brindisi, Polizia: Vincenzo Zingaro nuovo vicario del Questore

29 Agosto 2025 Dante Sebastio

Donzelli: “Non siamo rassegnati. In Puglia cerchiamo il miglior candidato, no a scambi clientelari”

29 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Ex Ilva, Sindacati: Servono garanzie dallo Stato

29 Agosto 2025 Francesco Manigrasso

Calenda: “Apprezzo Meloni. Salvini? È una scheggia impazzita”

29 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Brindisi: incendio nell’area di Saline Punta della Contessa

29 Agosto 2025 Anna Saponaro

potrebbe interessarti anche

“La Piazza” in seconda serata: tre ministri tre sul palco di Affaritaliani

30 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Eccellenza, al Policoro tre innesti di spessore: Bux, Binetti e Taccarelli

30 Agosto 2025 Redazione

Volley C/F, Pm Gruppo Macchia Potenza: conferma Antonella Micca

30 Agosto 2025 Redazione

Lecce-Milan, le pagelle dei giallorossi: in difesa si pasticcia, pochi cross per le punte

30 Agosto 2025 Alessandro Zanzico