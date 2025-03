La passione non retrocede: l’appello dei The Zio’s Boys per il futuro della Prisma Taranto

Ci sono sconfitte che fanno male, che lasciano il segno nell’anima prima ancora che nella classifica. Ci sono momenti in cui il silenzio pesa come un macigno, perché trovare le parole giuste non è semplice, quando il cuore è gonfio di emozioni contrastanti. Ma poi, quelle parole arrivano, forti e potenti, come un’onda che si infrange sugli scogli.

I The Zio’s Boys, il cuore pulsante della tifoseria tarantina, hanno deciso di scrivere una lettera che è molto più di un messaggio d’addio a una stagione difficile: è un inno d’amore, un ringraziamento sincero, un appello accorato affinché questa storia non finisca qui.

“Ci abbiamo messo qualche giorno per metabolizzare. Non è facile da accettare, ma nello sport, come nella vita, non tutto va sempre come speriamo.”

Accettare il verdetto del campo non è mai semplice, ma c’è una cosa che nessuna classifica potrà mai cambiare: l’amore incondizionato per quei colori, per quella squadra, per quella maglia che rappresenta molto più di una società sportiva.

I tifosi hanno dato tutto. Hanno seguito la squadra ovunque, hanno gioito, imprecato, cantato e gridato fino a perdere la voce. Hanno abbracciato i giocatori nei momenti più belli e in quelli più difficili, sono stati il loro sostegno silenzioso negli allenamenti, il loro dodicesimo uomo in campo.

E ora, a luci spente, con il Palamazzola immerso in un silenzio assordante, il pensiero va a chi ha lottato fino all’ultimo respiro: “Grazie ad Aimo, per non aver mai smesso di essere il vero capitano. Grazie a Tim, per non essersi mai arreso, degno figlio di suo padre. Grazie a Giro, per aver capito quanto fosse importante tutto questo per la nostra città. Grazie a Davide, per aver mostrato a tutta Italia cosa significa essere un tarantino. E grazie a tutti quelli che, in cuor loro, sanno di aver dato tutto.”

Ma il ringraziamento più grande è per chi ha reso possibile tutto questo: il presidente Antonio Bongiovanni e la vicepresidente Elisabetta Zelatore. Senza di loro, Taranto non avrebbe mai potuto tornare a sognare. “Grazie per i sacrifici, per la passione, per l’amore incondizionato verso questa città e verso questo sport.”

Ed è proprio a loro che si rivolge l’appello più accorato: “Non fermatevi adesso. Non mollate proprio ora, dopo tutte le battaglie combattute. Il pubblico di domenica è stato la prova che questa squadra ha ancora un’anima forte, che questa città sta tornando a stringersi attorno ai suoi colori. Non lasciate che tutto questo svanisca.”

Perché la Gioiella Prisma Taranto non è solo una squadra. È la voce di chi resiste, di chi non si arrende, di chi lotta contro tutto e tutti per conquistarsi il proprio spazio nel mondo. È il sogno dei bambini sugli spalti, che guardano quei giocatori come eroi. È il grido di chi è lontano, ma si sente a casa ogni volta che vede il rossoblù in campo.

“Questa squadra è un patrimonio inestimabile per Taranto. È la nostra storia, il nostro orgoglio, la nostra battaglia.”

E la battaglia non è ancora finita.

“NON MOLLATE, PRESIDENTI. CE LA FAREMO A RIALZARCI.”

