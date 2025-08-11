11 Agosto 2025

Antenna Sud

News

La nuova tendenza: cocktail senza alcol, per guidare in sicurezza

Ottavio Cristofaro 11 Agosto 2025
centered image

Troppi giovanissimi fanno abuso di alcol. E così nasce un progetto per far comprendere che si può bere bene anche senza alzare il gomito, evitando di mettersi alla guida in situazioni di pericolo.

About Author

Ottavio Cristofaro

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Emergenza incendi anche nel tarantino

11 Agosto 2025 Marzia Baldari

Mottola, grave incidente stradale sulla Statale 100: tre feriti

11 Agosto 2025 Massimo Todaro

Sava, esplosione bombola: voleva prendere un caffè

11 Agosto 2025 Marzia Baldari

Bari, auto in sosta su viale Ferrari paralizzano il traffico per l’Aeroporto

11 Agosto 2025 Antonella Fazio

Taranto, eccezionale serata conclusiva del Beer Fest con Patrizia Conte

11 Agosto 2025 Leo Spalluto

Ex Ilva, D’Alò (Fim Cisl): “Basta vetrine elettorali, a pagare sono i lavoratori”

11 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Emergenza incendi anche nel tarantino

11 Agosto 2025 Marzia Baldari

Mottola, grave incidente stradale sulla Statale 100: tre feriti

11 Agosto 2025 Massimo Todaro

Sava, esplosione bombola: voleva prendere un caffè

11 Agosto 2025 Marzia Baldari

Bari, auto in sosta su viale Ferrari paralizzano il traffico per l’Aeroporto

11 Agosto 2025 Antonella Fazio