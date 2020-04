“La notte della Taranta” si farà?

Condividi

"E' difficile che si possa fare La Notte della Taranta. E' poco probabile che ci siano le condizioni per mettere insieme 200mila persone". Si è espresso così il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenuto durante la trasmissione televisiva Mattino Cinque. Il concertone della pizzica, che ogni anno raduna migliaia di persone sul piazzale degli Agostiniani di Melpignano, potrebbe non svolgersi la prossima estate. Ma se è vero che la speranza è l'ultima a morire, è bene continuare a sperare. A mantenere accesa la fiammella è sempre Emiliano che invita tutti, dagli organizzatori agli ospiti, a farsi venire delle idee innovative per trasformare l'evento attraverso altri mezzi. Non ci resta che attendere.