La nave Vespucci torna a Taranto durante la Settimana Santa

La Nave Amerigo Vespucci farà tappa a Taranto dal 16 al 22 aprile, in occasione del suo Tour Mediterraneo. L’annuncio è stato accolto con entusiasmo dal deputato ionico di Fratelli d’Italia, Giovanni Maiorano, che ha sottolineato l’importanza della visita per la valorizzazione del Made in Italy e delle eccellenze del territorio.

“La presenza della nave più bella del mondo nella città dei Due Mari, proprio durante i suggestivi riti della Settimana Santa, rappresenta una straordinaria opportunità per il nostro territorio”, ha dichiarato Maiorano, evidenziando anche l’importanza della tappa per raccontare le esperienze internazionali dell’equipaggio nel corso del Tour Mondiale.

Il parlamentare ha espresso gratitudine al ministro della Difesa Guido Crosetto per il sostegno al progetto, avviato nel luglio 2023, con l’obiettivo di promuovere l’immagine dell’Italia all’estero. “Il ritorno del Vespucci rafforza il legame storico tra Taranto, la Marina Militare e il comparto Difesa”, ha concluso Maiorano.

