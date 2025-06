La nave della Ong tedesca Sea Wacht a Brindisi: a bordo 53 migranti

Sono trascorse da poco le 9,30 quando inizia a intravedersi la nave della ong ‘Sea Wacht’ entrare nel porto di Brindisi. Attraccherà pochi minuti più tardi sulla banchina di Sant’Apollinare per consentire ai 53 migranti a bordo di toccare terra dopo giorni difficili. Ad accoglierli le autorità locali e, soprattutto, la complessa macchina organizzativa coordinata dalla Prefettura con il personale sanitario della croce rossa che ha prestato le prime cure del caso.

A bordo 49 uomini e quattro donne, di cui un minore accompagnato (di origine nigeriana) e cinque non accompagnati (quattro ghanesi e un maliano). Si tratta in maggioranza di cittadini di Ghana (23), Sudan (12) e Mali (9), oltre a Nigeria (3), Sud Sudan ed Egitto (1).

Fortunatamente non si sono registrate particolari criticità. I migranti, stando a quanto, comunicato dalla ong sarebbero stati salvati nella giornata da sabato mentre erano a bordo di un gommone divenuto ormai ingovernabile. La stessa Ong tedesca attraverso un post social ha polemizzato con la scelta di far sbarcare i migranti nel porto di Brindisi, evidentemente non il più vicino al luogo delle operazioni di salvataggio.

