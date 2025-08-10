10 Agosto 2025

La Monica – Foggia, salta l’accordo: ora ci prova il Martina

Fabrizio Caianiello 10 Agosto 2025
È sicuramente una delle trattative più intriganti di questo calciomercato quella che sta coinvolgendo Giuseppe La Monica. L’attaccante, in uscita dal Campobasso, a sorpresa, non ha chiuso l’accordo col Foggia, con il quale sembrava ormai tutto fatto. Alla base di questa scelta ci sarebbe il pressing asfissiante del Martina, che sta facendo di tutto per riportarlo a casa. Una trattativa che il club della Valle d’Itria spera di chiudere al più presto, anche per timore di rilanci da parte del Barletta che sta seguendo con attenzione il calciatore.

Fabrizio Caianiello

