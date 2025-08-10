La Monica – Foggia, salta l’accordo: ora ci prova il Martina

È sicuramente una delle trattative più intriganti di questo calciomercato quella che sta coinvolgendo Giuseppe La Monica. L’attaccante, in uscita dal Campobasso, a sorpresa, non ha chiuso l’accordo col Foggia, con il quale sembrava ormai tutto fatto. Alla base di questa scelta ci sarebbe il pressing asfissiante del Martina, che sta facendo di tutto per riportarlo a casa. Una trattativa che il club della Valle d’Itria spera di chiudere al più presto, anche per timore di rilanci da parte del Barletta che sta seguendo con attenzione il calciatore.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author