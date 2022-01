FOGGIA – “La magistratura e le forze di polizia stanno assicurando il massimo impegno contro le organizzazioni criminali che operano a Foggia e in provincia”. Queste le parole del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese che ha accolto l’appello del sindaco di San Severo Francesco Miglio a seguito dei quattro attentati dinamitardi avvenuti negli ultimi giorni, e che il prossimo lunedì 17 gennaio presiederà in Prefettura a Foggia il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.