Inchiesta Delli Noci, la magistratura risponde a Emiliano: “Parole inopportune”

È durissima la replica dell’Associazione Nazionale Magistrati – Sezione di Lecce – alle recenti dichiarazioni del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che da Monopoli, in un comizio pubblico, aveva definito “smontata” e addirittura “morta” l’inchiesta della Procura leccese sull’ex assessore regionale Alessandro Delli Noci. Un’affermazione che ha generato reazioni immediate e decise da parte del mondo giudiziario.

In un comunicato ufficiale diramato il 27 luglio, la Giunta Distrettuale dell’ANM manifesta “sconcerto” per quanto pronunciato dal governatore, sottolineando l’inopportunità di commentare pubblicamente l’esito di un’indagine ancora in corso. “Ragioni di opportunità e di prudenza – si legge nel documento – suggerirebbero di astenersi dal formulare giudizi prima del relativo esito”.

Il riferimento diretto è al provvedimento del Tribunale del Riesame di Lecce che, pur avendo parzialmente ridimensionato alcune delle misure cautelari, non ha chiuso la vicenda giudiziaria. Per questo, secondo l’ANM, le affermazioni di Emiliano risultano infondate e premature, soprattutto considerando che le motivazioni ufficiali della decisione non sono ancora state rese note.

Maria Teresa Carrozzo