La Lega Pro sta studiando un nuovo format per il campionato, che sembra molto interessante: 6 gironi da 10 squadre, con le prime 5 promosse alla seconda fase per poi disputare i playoff a 27. Le seconde 5 lotteranno per evitare i playout. A parlarne è stato Nicola Binda, giornalista de La Gazzetta dello Sport, su Twitter.