La Lega Pro incontra le società neopromosse: presente il Casarano

La Lega Pro incontra i club neopromossi. Nella giornata di oggi, infatti, le società vincitrici dei rispettivi gironi di Serie D hanno preso parte ad un incontro a Firenze nella sede della Lega Pro. Ovviamente vi ha partecipato anche il Casarano, trionfatore del Girone H, insieme a Bra, Casarano, Dolomiti Bellunesi, Forlì, Guidonia Montecelio, Livorno, Ospitaletto, Sambenedettese e Siracusa. A darne nota è stata proprio la compagine salentina con una nota apparsa sui canali ufficiali del club:

“Si è svolto oggi a Firenze, all’interno della sede di Lega Pro, il primo incontro con le società della Lega Nazionale Dilettanti che hanno conquistato la promozione in Serie C, occasione importante per porre le basi in vista della prossima stagione sportiva. La riunione ha coinvolto Bra, Casarano, Dolomiti Bellunesi, Forlì, Guidonia Montecelio, Livorno, Ospitaletto, Sambenedettese e Siracusa, club che si apprestano a compiere il passaggio nel calcio professionistico. L’incontro ha rappresentato un momento di avvicinamento alla Lega Pro, in cui sono stati trattati temi centrali quali il Sistema delle Licenze Nazionali, le normative vigenti, gli aspetti regolamentari dell’attività agonistica, i diritti audiovisivi, le strategie di comunicazione e le iniziative di marketing. Ad aprire i lavori sono stati Matteo Marani, presidente della Lega Pro, Giancarlo Abete, presidente della LND, e Luigi Barbiero, coordinatore del Dipartimento interregionale. La società rossazzurra era rappresentata dal segretario Antonio Obbiettivo. Un vero e proprio tuffo nella Serie C, dunque, per le nove società, che hanno avuto modo di interfacciarsi con la struttura di Lega Pro, pronta ad accogliere le rispettive piazze e i loro tifosi”.

