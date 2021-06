La grande festa rossoblu su Antenna Sud – Gruppo Editoriale Distante

Una grande festa per un’intera comunità.

Vissuta, momento per momento, grazie alle telecamere di Antenna Sud e a tutto il Gruppo Editoriale Domenico Distante.

Record di ascolti sulle frequenze di Antenna Sud 85 e sulle pagine social del gruppo per la diretta del match Lavello-Taranto, valevole per l’ultima giornata del campionato di serie D girone H, che ha consentito alla formazione jonica di conquistare la promozione in serie C.

Imponente lo sforzo editoriale del Gruppo Editoriale Domenico Distante, che ha seguito la giornata in tutte le sue fasi sin dalle 15.15 con un lungo prepartita; dalle 16 la telecronaca diretta della gara curata dal direttore Gianni Sebastio con il contributo del direttore editoriale Pierangelo Putzolu e Leo Spalluto a bordo campo; al termine dell’incontro è partita un’autentica maratona dedicata ai festeggiamenti con le interviste in campo e negli spogliatoi e i collegamenti da una Taranto già in festa a cura di Valentina Fanigliulo che ha dato voce ai tifosi. Infine le riprese dell’arrivo del bus della squadra allo stadio Iacovone, accolta da migliaia di tifosi e dal sindaco della città, Melucci.

Emozioni indimenticabili, immagini che sono già entrate nella storia grazie alla bravura di tutti i registi, tecnici e operatori del Gruppo Distante.

Antenna Sud e l’editore Domenico Distante, sin dall’inizio della stagione, hanno creduto fortemente nel Taranto e nelle vicende della squadra presieduta da Massimo Giove, seguendo in ogni istante, nel corso della settimana e nel clou domenicale, gli avvenimenti legati all’undici rossoblù, regalando emozioni palpitanti a tutti i tifosi tarantini e agli appassionati fuorisede, che seguono le vicende joniche con amore sconfinato.

L’Editore Domenico Distante ringrazia giornalisti, tecnici e l’intero staff di Antenna Sud per la qualità del lavoro compiuto e l’impegno profuso. Il Gruppo Distante si è confermato, qualora ce ne fosse bisogno, la vera “casa” del calcio pugliese.

Il direttore

GIANNI SEBASTIO