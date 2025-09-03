La Ghironda accende la Valle d’Itria con suoni da tutto il mondo

Torna La Ghironda, la rassegna internazionale di arte e cultura popolare che da domani al 7 settembre trasformerà Ceglie Messapica (Brindisi) e Martina Franca (Taranto) in un crocevia di suoni, lingue e colori dal mondo. Giunta alla 28esima edizione, la manifestazione ideata da Giovanni Marangi ospiterà artisti da 13 Paesi e quasi 140 esibizioni distribuite su 18 postazioni nei centri storici delle due città.
“Una festa per tutti, all’insegna del dialogo tra culture”, con ingresso libero e una proposta artistica variegata: dalla world music all’electro-soul, dal folk latinoamericano al reggae, dal bluegrass al rockabilly, passando per musica classica, performance acrobatiche e teatro di figura.
Tra gli ospiti più attesi: i britannici Cosmic Sausages, i tedeschi Tanga Elektra, la multinazionale Yampapaya Tribe, il chitarrista argentino Mateo Saralegui, il trio africano Insingizi, i bluegrass svizzeri Crazy Pony e gli italiani Riciclato Circo Musicale e Psycodrummers.
Con La Ghironda la Valle d’Itria diventa “l’ombelico del mondo. La cultura unisce, fa incontrare i popoli e accende i borghi con emozione e meraviglia”, spiegano gli organizzatori. Un viaggio tra le arti e le tradizioni dei cinque continenti.
