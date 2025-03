La fragola lucana protagonista al Villaggio “Agricoltura è”

Si è conclusa la tre giorni del Villaggio “Agricoltura è”, evento nazionale dedicato al mondo agricolo, che ha visto tra i protagonisti anche la Regione Basilicata. La manifestazione, svoltasi dal 24 al 26 marzo nella Capitale, è stata aperta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e chiusa dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con la partecipazione dei vertici istituzionali italiani ed europei.

La Basilicata ha partecipato con uno stand curato dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, insieme ai cinque GAL regionali (Cittadella del Sapere, Lucus, Percorsi, Lucania Interiore e Start 2020), portando in mostra i prodotti simbolo del territorio: salumi tipici, Peperone Secco di Senise IGP e, su tutti, la Fragola della Basilicata, vera star dell’esposizione.

Particolare attenzione è stata riservata al percorso per il riconoscimento dell’IGP per la fragola lucana, dal gusto intenso e dalla polpa compatta, disponibile da novembre a maggio. «È stata un’occasione importante di confronto tra istituzioni e un’opportunità per promuovere le nostre eccellenze in un contesto di rilievo nazionale e internazionale. Ringrazio il Ministro Lollobrigida per aver dato spazio al lavoro dei nostri GAL e alla valorizzazione della fragola IGP», ha dichiarato l’assessore regionale Carmine Cicala.

La presenza lucana al Villaggio “Agricoltura è” ha sottolineato l’impegno della regione sui temi di qualità, sostenibilità e innovazione, con uno sguardo rivolto al futuro dell’agricoltura e alla promozione delle specificità territoriali.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author