1 Settembre 2025

Antenna Sud

News

La forza di un passo: la storia di Arturo Mariani

Ottavio Cristofaro 1 Settembre 2025
centered image

Una storia che ci insegna a camminare, anche quando si ha una sola gamba. Oggi vi parliamo di Arturo Mariani, un uomo che ha trasformato le sue difficoltà in un messaggio di speranza. È stato ospite del Villaggio di Sant’Agostino a Martina Franca.

About Author

Ottavio Cristofaro

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Martina Franca: una festa per celebrare la bombetta

1 Settembre 2025 Ottavio Cristofaro

Brindisi, immobili diroccati e degrado in via Cappuccini

1 Settembre 2025 Anna Saponaro

Lecce, Cambio di appalto, scoppia la protesta all’Adisu: lavoratori in sciopero e presidio

1 Settembre 2025 Maria Teresa Carrozzo

Brindisi, erbe infestanti invadono il quartiere commenda

1 Settembre 2025 Davide Cucinelli

Tornano i treni Bari-Taranto

1 Settembre 2025 Marzia Baldari

Truffe e legalità: a S. Giorgio Jonico Sigfrido Ranucci

1 Settembre 2025 Laura Milano

potrebbe interessarti anche

Heraclea, Dionisio ad Antenna Sud: “Fatta per Ingrosso. Mercato chiuso? Cerchiamo un difensore”

1 Settembre 2025 Christian Cesario

Martina Franca: una festa per celebrare la bombetta

1 Settembre 2025 Ottavio Cristofaro

Calciomercato, le trattative dell’ultimo giorno in tempo reale

1 Settembre 2025 Flavio Insalata

Foggia, in arrivo Oliva dal Modena: Basso verso il Sestri Levante

1 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri