La FIGC pronta a sperimentare il VAR a chiamata: la richiesta alla FIFA

L’Italia si conferma all’avanguardia nell’innovazione arbitrale nel calcio. La FIGC, attraverso una richiesta ufficiale inviata alla FIFA e all’IFAB (International Football Association Board), ha proposto di sperimentare il Football Video Support nei campionati nazionali ancora privi della tecnologia Video Assistant Referee.

Nella lettera inviata ieri, la federazione italiana ha chiesto di introdurre il nuovo strumento nel campionato di Serie C, limitatamente alla stagione regolare, e nella Serie A femminile professionistica, con l’obiettivo di estenderlo in futuro anche alla Serie D.

Come funziona il Football Video Support

Il Football Video Support è un sistema ideato dalla Federazione Internazionale di Calcio per supportare gli arbitri nelle decisioni di gara. A differenza del Video Assistant Referee, non prevede la presenza di una squadra arbitrale aggiuntiva, ma permette al direttore di gara di rivedere un’azione grazie all’uso del replay, quando disponibile una copertura televisiva minima (da una a quattro telecamere). Il supporto può essere attivato anche su richiesta delle squadre, in situazioni specifiche come:

convalida o annullamento di una rete,

assegnazione o meno di un calcio di rigore,

espulsione diretta,

errori di identificazione di un giocatore.

L’arbitro può avvalersi dell’ausilio di un operatore video e di un monitor a bordo campo. La decisione iniziale rimane valida, a meno che le immagini non evidenzino un chiaro ed evidente errore o un grave episodio non visto.

Il commento di Gabriele Gravina

Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, ha commentato così l’iniziativa:

“Il desiderio di rendere il calcio sempre più moderno e attrattivo per un maggior numero di persone, oltre al successo dei test nel futsal con il supporto dell’Associazione Italiana Arbitri e della Divisione Calcio a 5, ci hanno convinti ad ampliare l’uso di questa tecnologia. È un aiuto importante per gli arbitri, soprattutto nei campionati dove l’investimento economico del Video Assistant Referee non è sostenibile”.

Il Football Video Support rappresenta quindi un’opportunità per migliorare l’arbitraggio nelle categorie in cui il Video Assistant Referee non è ancora disponibile, offrendo maggiore equità e trasparenza nelle decisioni di gioco.

