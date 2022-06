La festa delle Fiamme Gialle in Puglia su Antenna Sud

La Guardia di Finanza celebra il suo 248° anniversario e Antenna Sud seguirà in diretta tutte le manifestazioni dei comandi provinciali di Puglia.

Dopo Bari che darà il via agli eventi, il 24 giugno si svolgeranno in contemporanea le celebrazioni di Taranto, Brindisi, Lecce, Foggia e Bat.

Per garantire ai telespettatori i momenti salienti delle cinque manifestazioni, abbiamo allestito uno studio centrale che coordinerà i collegamenti in diretta con le province pugliesi.

Tutto avrà inizio alle 9.00, nell’ambito del contenitore “Mattina Sud”.