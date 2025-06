La festa della Madonna della Bruna verso la candidatura Unesco

Roma – In Città, a Matera fervono i preparativi per la festa della Madonna della Bruna. Dalla benedizione del carro trionfale, realizzato dall’artista Francesca Cascione del 23 giugno, al suggestivo spettacolo dell’accensione delle luminarie del 29, per arrivare alla giornata clou del 2 luglio. Tra quei sassi che hanno rappresentato e rappresmetano la scena e il sogno del grande cinema mondiale c’è molto di piu. Una festa, vero e proprio evento che fa alzare la città intera dove, tutto è vero e tutto è sacro. Non solo una lunga tradizione locale ma un dono per l’intera Italia che mira a diventare patrimonio immateriale dell’Unesco.

Una proposta, questa accolta dalle istituzioni che ha fatto emozionare il presidente dell’associazione. Una storia che raccconta l’Artigianato che resiste e la manualità che sfida il tempo e la tecnologia da oltre 600 anni

