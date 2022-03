FOGGIA – Nel capoluogo dauno, per l’ultima tappa in Puglia delle manifestazioni per il trentennale della Dia il direttore Maurizio Vallone ha spiegato: “Nel territorio dauno, oltre alla criminalità comune, si aggiunge una forte presenza della criminalità organizzata. Però ha caratteristiche diverse rispetto ad altri luoghi. Non è silente e non bada agli appalti, ma agisce in maniera più eclatante”