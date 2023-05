‘La Democrazia non è gratis’, Luciano Violante a Taranto

Continuano gli incontri “Ante Litteram”, con esponenti della società, della cultura e della politica promossi e organizzati dalla omonima associazione “#Ante Litteram”, in collaborazione con la Fondazione Rocco Spani Onlus , il Comitato per la Qualità della Vita di Taranto , l’Associazione Italia Israele , Amica Sofia Perugia e la UBIK Taranto.

Prossimo appuntamento alla libreria Ubik in via Nitti, g iovedì 4 maggio alle ore 19.00, sul tema “La Democrazia non è gratis” ultimo saggio del presidente Luciano Violante che dialogherà con l’avvocato Annalisa Adamo, presidente di #Ante Litteram.

“Far sorgere una nuova e piena consapevolezza civica è una delle motivazioni che ci spinge a rimettere sul tavolo della discussione il tema della democrazia, come bene da non distruggere – così Annalisa Adamo sintetizza il significato dell’iniziativa e ne anticipa il programma – abbandonando comportamenti individualistici. Abbattendo il più grande ostacolo che, come ci ricorda Luciano Violante, riprendendo le parole di Gramsci è l’indifferenza.

Cosicché “ tra l’assenteismo e l’indifferenza poche mani, non sorvegliate da alcun controllo, tessono la tela della vita collettiva, e la massa ignora, perché non se ne preoccupa; e allora sembra che sia fatalità a travolgere tutto e tutti, sembra che la storia non sia altro che un enorme fenomeno naturale, un’eruzione, un terremoto del quale rimangono vittime tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente.

Alcuni piagnucolano pietosamente altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o pochi si domandano: se avessi fatto anch’io il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo ciò che è successo?”.

Esplorare il tema della democrazia in dialogo con Luciano Violante non solo rafforza le nostre fondamenta ma trasforma questo evento collettivo in un’occasione per mostrare nuovi orizzonti di superamento e concordia”.

