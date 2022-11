Condividi su...

FRANCAVILLA FONTANA – Super vincita a Francavilla Fontana, con un gratta e vinci di soli dieci euro, un fortunato giocatore ha portato a casa la somma di cinquecentomila euro.

È stato sufficiente un tagliando del gioco ” Il mega miliardario”, acquistato nella Tabaccheria Palazzo in Via Di Vagno, nel centro della città degli imperiali.

Soddisfazione anche per il titolare del negozio dove è stato acquistato il “gratta e vinci” da mezzo milione. Ovviamente sconosciuta l’identità della persona baciata dalla fortuna.