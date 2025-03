La DC rilancia al Sud: convegno a Mariotto (Bitonto)

Sabato 29 marzo, dalle 10 alle 21, il Park Hotel Elizabeth di Mariotto (frazione di Bitonto) ospiterà il Convegno organizzativo per l’Italia del Sud e Isole promosso dalla Democrazia Cristiana. Un appuntamento centrale per ridefinire l’azione politica del partito nelle regioni meridionali e insulari.

Una giornata di confronto e strategia

L’evento vedrà la partecipazione di importanti esponenti politici, tra cui Ignazio Tullo, capo del Dipartimento Organizzativo DC per il Sud e le Isole; Filippo Ventrella, coordinatore regionale per la Puglia; Emilio Cugliari, presidente nazionale della DC; e rappresentanti dell’UDC come Lorenzo Cesa, Gianfranco Rotondi e Antonio De Poli. Previsto anche l’intervento del giornalista Mimmo Loperfido con un’analisi sull’attuale scenario politico.

L’obiettivo: radicare e rinnovare

La giornata servirà a definire una strategia organizzativa e programmatica chiara, in grado di rispondere ai bisogni delle comunità locali. “Il Sud e le Isole sono fondamentali per il rilancio del Paese”, ha affermato Emilio Cugliari. “Vogliamo costruire un progetto politico ispirato ai valori storici della DC, ma proiettato verso il futuro”.

Tullo: «Ripartiamo dai territori»

Ignazio Tullo ha sottolineato l’importanza del confronto diretto: “Ripartire dai territori è essenziale per costruire una crescita sostenibile e concreta. La DC deve tornare a essere una forza di cambiamento, capace di affrontare i problemi reali dei cittadini con soluzioni coraggiose e condivise”.

