La Consulta apre alle adozioni per i single

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la legge del 1983 nella parte in cui escludeva i single dalla possibilità di adottare bambini stranieri in stato di abbandono. La decisione arriva dopo il ricorso presentato da una donna di Firenze e apre ufficialmente le porte all’adozione internazionale per le persone non coniugate.

Le reazioni politiche

Il Partito Democratico esulta definendola una «sentenza storica», con il deputato Alessandro Zan che parla di «una conquista di civiltà». La Lega invita a cogliere l’occasione per semplificare e velocizzare le procedure di adozione, estendendo i benefici anche alle coppie eterosessuali conviventi.

