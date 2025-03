La città di Bisceglie celebra il ritorno dello stemma araldico rubato

Tornerà a mostrarsi alla città di Bisceglie lo stemma araldico in pietra rubato anni fa nel centro storico, in via Perotti. La cerimonia ufficiale di riconsegna si terrà alle 11.00 di mercoledì 2 aprile al Museo Diocesano.

Il prezioso manufatto (75×51 cm), recuperato grazie all’azione del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Bari, è stato restituito in accordo con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province BAT e Foggia, a seguito di un decreto di dissequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Trani.

Alla cerimonia interverranno il sindaco Angelantonio Angarano, la soprintendente Anita Guarnieri, il Ten. Col. Giovanni Di Bella del Nucleo TPC, Antonio Ragno, Direttore Ufficio Beni culturali dell’Arcidiocesi, e don Giuseppe Abbascià, referente del museo. A seguire, lo storico Giacinto La Notte terrà una relazione sul ruolo della cooperazione tra pubblico e privato nella difesa del patrimonio culturale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author