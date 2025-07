La Cina premia l’hub di innovazione CTE Calliope a Taranto con il Best Paper Award

Taranto si conferma un polo di eccellenza nella ricerca sui cambiamenti climatici: l’hub di innovazione CTE Calliope ha ricevuto il prestigioso Best Paper Award alla International Conference on Climate Leadership di Harbin, Cina, per uno studio all’avanguardia sulle isole di calore urbane.

L’hub di innovazione CTE Calliope di Taranto ha raggiunto un traguardo di risonanza internazionale, distinguendosi come l’unica realtà italiana selezionata per la International Conference on Climate Leadership, tenutasi a Harbin (Cina) il 21 e 22 luglio.

Il direttore scientifico Rodolfo Sardone ha ritirato il Best Paper Award per un innovativo studio sulle isole di calore urbane, sviluppato in collaborazione con l’ASL Taranto.

Durante il suo intervento, Sardone ha messo in luce le tecniche avanzate di modellazione adottate dall’hub tarantino. Queste metodologie integrano intelligenza artificiale e data fusion, combinando dati provenienti da sensori proprietari e satelliti.

Tali tecnologie consentono analisi dettagliate sugli impatti del cambiamento climatico sulla salute pubblica, con un focus particolare sui contesti metropolitani, aree dove le isole di calore rappresentano una sfida crescente.

“Essere selezionati quali unici rappresentanti italiani è per noi della CTE Calliope motivo di grande orgoglio”, ha commentato Sardone. “È un risultato eccezionale per il nostro hub di ricerca e innovazione che ha il cuore pulsante in una città complessa come Taranto, ma che si apre a livello globale.”

La conferenza, promossa da University College London, Chinese Economic Association e Harbin Institute of Technology, ha catalizzato l’attenzione globale, riunendo 500 contributi da ogni angolo del mondo. L’evento si è affermato come una piattaforma cruciale per accelerare la transizione verso modelli sostenibili e innovativi per la salute e le energie rinnovabili, promuovendo l’indipendenza da fonti fossili come gas e carbone.

Un tema, quest’ultimo, di particolare rilevanza e attualità per Taranto.

Rodolfo Sardone ha concluso con un messaggio chiaro e incisivo proveniente dall’Oriente: “Dalla Cina è arrivato un messaggio forte: la leadership climatica è una necessità e una visione ambiziosa che deve appartenere a governi, industrie, comunità e territori.”

