La Cavese pronta a ripartire dagli ex Taranto De Liguori e Prosperi

Potrebbe ricostruirsi a Cava de’ Tirreni una coppa di ex Taranto. Il neo direttore sportivo Vincenzo De Liguori, infatti, starebbe pensando a Fabio Prosperi per la panchina. L’ex Pianese e Campobasso in queste settimane è stato tra i tecnici con maggior mercato in Serie C ma il rapporto con De Liguori potrebbe fare la differenza nella sua scelta.

