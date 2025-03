La “cagnolina postina” di Brindisi: ogni giorno ritira la posta (video)

A Brindisi, nel quartiere Paradiso, c’è una cagnolina che ha preso sul serio il suo ruolo di “assistente postale”. Ogni mattina, puntuale come un orologio, aspetta la postina Arianna affacciata al balcone di casa. Non appena la vede arrivare, scende di corsa e ritira la posta, portandola direttamente alla padrona. Un gesto che ha conquistato tutti nel quartiere, dove la piccola “postina” è ormai una vera e propria star locale. Un simpatico esempio di come gli animali possano sorprendere e rendere la quotidianità ancora più speciale.

