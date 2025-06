La Basilicata valorizza la Fragola Lucana al Dmed di Paestum

Si è chiuso a Paestum il Dmed – Salone della Dieta Mediterranea, evento nazionale dedicato alla promozione dello stile di vita mediterraneo e delle eccellenze agroalimentari italiane. Tra i protagonisti di questa edizione, la Regione Basilicata ha riscosso ampio interesse presentando i propri prodotti sotto il marchio Basilicata Tipica.

Al centro dell’attenzione, la Fragola Lucana, proposta in degustazioni, approfondimenti e incontri tematici che ne hanno esaltato qualità, sostenibilità e forte legame con il territorio. Secondo l’assessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Carmine Cicala, «Portare la Fragola della Basilicata al Dmed è stata una scelta vincente. Questo frutto è simbolo di territorio, qualità e sviluppo locale, in grado di generare occupazione e attrattività turistica».

Durante il salone, il pubblico ha potuto apprezzare il gusto e le peculiarità della Fragola Lucana attraverso percorsi guidati e momenti divulgativi. Le coltivazioni sostenibili e le pratiche agricole adottate sono state illustrate come modello di equilibrio tra tradizione e innovazione.

«La Basilicata ha saputo coniugare sapori e valori, dimostrando come l’agricoltura possa generare cultura e bellezza, oltre alla semplice produzione», ha aggiunto Cicala, sottolineando l’importanza della manifestazione come vetrina per l’agroalimentare lucano.

Tra i temi affrontati anche il percorso avviato per il riconoscimento Igp della Fragola della Basilicata, un traguardo che consentirebbe di rafforzare ulteriormente il posizionamento commerciale del prodotto sui mercati nazionali e internazionali.

«Siamo determinati a proseguire su questa strada. La Fragola Lucana rappresenta un’eccellenza che merita visibilità e valorizzazione», ha concluso l’assessore.

La partecipazione lucana al Dmed è stata coordinata dalla Direzione Generale Politiche Agricole e si inserisce in un più ampio piano di promozione dell’agroalimentare regionale, volto a rafforzare la presenza della Basilicata nei principali contesti fieristici italiani ed esteri.

