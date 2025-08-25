25 Agosto 2025

La Basilicata all’Expo di Osaka, Cupparo: “Straordinaria vetrina”

Francesco Cutro 25 Agosto 2025
L'assessore regionale allo Sviluppo economico commenta la partecipazione della Basilicata all'importante evento internazionale in Giappone: "Crediamo che il futuro del nostro territorio passi dalla capacità di valorizzare le eccellenze locali e di aprirci sempre di più al mondo".

La giornata inaugurale di Expo Osaka, in Giappone, ha segnato un importante momento di visibilità per la Basilicata che si è presentata all’evento internazionale con uno spazio espositivo dedicato alle sue eccellenze produttive, culturali e turistiche. Un’occasione per raccontare l’identità del territorio e valorizzare il contributo delle imprese lucane in un contesto di grande richiamo nazionale e mondiale. La partecipazione a Expo rappresenta una vetrina significativa per la regione, non solo come strumento di promozione, ma anche come opportunità di crescita e apertura verso nuovi mercati.

“Abbiamo voluto che la Basilicata fosse presente a Expo con un’immagine forte e autentica – ha detto l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Francesco Cupparo – perché crediamo che il futuro del nostro territorio passi dalla capacità di valorizzare le eccellenze locali e di aprirci sempre di più all’internazionalizzazione. La nostra regione è sempre più protagonista in settori strategici come automotive, energia, aerospazio e bioeconomia, grazie al lavoro di imprese, cluster e centri di ricerca che operano con competenza e passione. Qui, in Giappone, troviamo un’affinità speciale: una nazione che, come la nostra, ha saputo mantenere vive le sue tradizioni, pur diventando simbolo di tecnologia e innovazione”.

