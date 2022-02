TARANTO- Sono 15 le posizioni vacanti a tempo pieno e indeterminato in pianta organica da destinare alle aree amministrative, tecniche e del servizio manutenzione: per questo Kyma servizi ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, consistente in una prova orale ovvero teorico-pratica.

Le figure da assumere

Il bando prevede l’assunzione di un responsabile amministrativo; un addetto alla contabilità generale ed analitica; un ingegnere; un architetto; un biologo; tre geometri; un operatore idraulico; due fabbri; due operatori edili e altrettanti falegnami.

“Con le assunzioni previste riusciremo a rinforzare il nostro organico con nuove figure professionali in grado di sopperire alle accresciute esigenze aziendali garantendo alla città servizi sempre più precisi e puntuali” – dice il presidente del consiglio di amministrazione di Kyma Servizi, Francesco d’Errico.

Di cosa si occupa la società Kyma servizi

Kyma Servizi è la società che rappresenta il braccio operativo del comune di Taranto. Si occupa, in particolare, di servizi tecnici a supporto della gestione e della valorizzazione del patrimonio immobiliare, del monitoraggio delle entrate da canoni di locazione oltre al supporto delle attività di gestione del demanio marittimo, di interventi di edilizia leggera e della manutenzione ordinaria degli edifici comunali compresi quelli scolastici, della pulizia delle fontane monumentali cittadine e di piccoli interventi manutentivi delle sedi stradali.

Il bando di selezione pubblica e le modalità di partecipazione allo stesso sono consultabili sul sito www.infrataras.it e sul sito www.comune.taranto.it .