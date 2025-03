Krstovic nel mirino di Milan e Roma, il Lecce chiede 30 milioni

Il bomber del Lecce, Nikola Krstovic, è finito nel mirino di diversi club di Serie A, tra cui Milan e Roma, alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo.

L’attaccante montenegrino ha collezionato 8 gol e 3 assist in 28 partite, attirando su di sé l’attenzione di top club. Tuttavia, il direttore sportivo Corvino non intende svendere il suo gioiello e ha fissato il prezzo: 30 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo nella prossima sessione di mercato estiva.

La situazione resta aperta e il Lecce sembra disposto a lasciar partire Krstovic solo di fronte a un’offerta ritenuta adeguata.

