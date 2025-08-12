12 Agosto 2025

Foto di Anza e Marco Lezzi

Krstovic l’erede di Dovbyk? La Roma fa sul serio, il Lecce attende

Alessandro Zanzico 12 Agosto 2025
Nikola Krstovic mai stato così vicino dal salutare il Lecce. Il centravanti montenegrino avrebbe raggiunto nelle ultime ore un’intesa di massima con la Roma di Gasperini, che avrebbe visto nel classe 2000 l’erede ideale di Artem Dovbyk. Ci vorrà però ancora un po’ di tempo prima di chiudere l’affare con una stretta di mano tra le parti interessate. Innanzitutto i capitolini dovranno formalizzare l’uscita della punta ucraina, apparentemente destinato in Premier League, ed al momento conteso da Leeds e West Ham. Solo a quel punto, la Roma potrà formulare una vera e propria offerta per Krstovic, valutato non meno di 25 milioni di euro dai salentini. La posizione del Lecce è abbastanza chiara: non ci sarà alcun muro, la volontà del calciatore verrà soddisfatta, a patto che arrivi un’offerta congrua.

Con quel tesoretto, Corvino interverrà sia sul reparto offensivo (puntando su uno tra Geubbels e Stulic, senza dimenticare Kevin Carlos) ma anche su quello difensivo. Per rinforzare le retrovie piace Zeno Van Den Bosch, centrale belga classe 2003 di proprietà dell’ Anversa, per il quale sarebbero necessari almeno cinque milioni di euro. Non è però da escludere l’intromissione di un profilo di maggior esperienza, in caso di fumata bianca nell’affare Roma-Krstovic.

È ufficialmente cominciata intanto la settimana che porterà il Lecce al debutto stagionale ufficiale. Nel giovedì di Ferragosto si torna in campo al Via del Mare per sfidare la Juve Stabia dell’ex Burnete, tre mesi dopo quell’1-0 con il Torino. Quello di Coppa Italia sarà un riscaldamento propedeutico alla prima di campionato, fissata invece per sabato 23 agosto a Marassi contro il Genoa. Di Francesco, entro questa data, confida di avere la rosa al completo.

Alessandro Zanzico

