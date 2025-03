Kragl, addio Andria: Il Trapani lo vuole in campo già domenica, ecco come

E’ clamoroso quello che sta accadendo in queste ore. Il Trapani ha praticamente in pugno il ritorno di Oliver Kragl. La notizia, anticipata questa mattina da Antenna Sud, sta trovando conferme in queste ore. Kragl è già in Sicilia e attende solo l’ok della Lega per firmare il contratto. Secondo il club del Presidente Valerio Antonini Kragl, liberandosi entro il 31 marzo dalla Fidelis Andria acquisirebbe a tutti gli effetti lo status di svincolato e, pertanto, può essere tesserato in C entro il 31 marzo.

Sempre in questi giorni Antonini ha contattato anche Besmir Balla, attaccante classe 1994 attualmente in forza al Sangiuliano City a altro grande protagonista della promozione in C dello scorso anno.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author