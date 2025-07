Kombat Mania Castle Edition 2025: a Barletta trionfano Corvasce e Scuro

Successo pieno per la tredicesima edizione della Kombat Mania Castle Edition, andata in scena sabato 5 luglio nei suggestivi giardini del Castello Svevo di Barletta. L’evento, organizzato dalla palestra Sportslab del maestro Antonio Lisi, ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni e ha offerto incontri di altissimo livello tecnico, confermandosi tra gli appuntamenti più prestigiosi del panorama italiano degli sport da combattimento.

A prendersi la scena due atleti di casa: Corrado Corvasce ha conquistato il titolo italiano Pro Fight K1 rules fight code battendo in finale il siciliano Andrea Grillo, mentre Daniele Scuro ha messo le mani sul titolo europeo ISKA Pro K1 rules fight code, superando in un match combattutissimo il francese Rudy Rousset, arrivato da Montpellier.

L’evento, patrocinato da Comune di Barletta, CONI e CSEN, ha visto brillare anche altri atleti locali come Silvestro Cisternino, Michelangelo Lasala, Domenico Dicataldo, Tommaso Distaso e Vincenzo Sguera.

«Direi che è andata alla grande, sia per i risultati sportivi che per la risposta del pubblico», ha commentato soddisfatto il maestro Lisi. «Siamo grati a tutti coloro che ci hanno sostenuto: sponsor, istituzioni, staff. Le premesse per un evento di alto livello c’erano tutte, e sono state confermate in pieno. Siamo già pronti a ripeterci».

Emozionatissimi i due grandi protagonisti. «Una sensazione indimenticabile», ha dichiarato Corvasce. «Ringrazio il mio maestro, la mia famiglia e la mia ragazza. Antonio Lisi per me è come un secondo padre, condividere questo traguardo con lui è stato speciale».

Sulla stessa linea Daniele Scuro: «Una vittoria figlia di tanti sacrifici. Il mio avversario era venuto per vincere, e io ci tenevo a dare il massimo davanti alla mia famiglia e ai miei amici. È stato un match durissimo, ma ce l’ho fatta. Mai avrei immaginato di conquistare un titolo europeo: è un sogno che si realizza».

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author