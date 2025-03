Kings League, Loiodice saluta gli Stallions: “Continuerò il torneo”

Cambio di casacca in Kings League per Nicola Loiodice. Attraverso una Instagram Story, il fantasista del Casarano ha comunicato la decisione di non essere più una wildcard degli Stallions. Loiodice ha ringraziato il suo ormai ex club e ha annunciato la sua intenzione di proseguire nel torneo. Questo il post del numero 10 dei salentini:

“Volevo comunicarvi che non sarò più una wild degli Stallions. Decisione presa da me. Ringrazio il presidente e il direttore per tutto. Voglio ringraziare tutti i miei compagni ed il mister, siete dei ragazzi incredibili, vi voglio bene. Tiferò sempre per voi. Ci tengo a precisare una cosa, non ho partecipato a questo torneo per interessi, lo può confermare chi di dovere. Questo torneo l’ho voluto fare solo ed esclusivamente perché il calcio per me è vita. Ho già il mio lavoro, non ho bisogno di altro. Grazie a tutti, continuerò la Kings…”

