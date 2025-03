Kings League, il fantasista del Casarano Loiodice passa ai Caesar

Protagonista in Serie D e in Kings League. Nicola Loiodice sta vivendo una stagione da favola. Capolista nel Girone H di Serie D con il suo Casarano, il fantasista si sta imponendo anche in Kings League, dove ha da poco annunciato il cambio di casacca. Dopo aver salutato gli Stallions, infatti, Loiodice è stato ufficializzato dai Caesar, dove giocherà con un’altra conoscenza del calcio pugliese, ovvero Antonio Picci. Loiodice è stato presentato attraverso un video apparso sui social del calciatore e del club che ritrae il talento del Casarano con la maglia rossoazzurra.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author