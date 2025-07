Kid Yugi travolge Gallipoli: migliaia in delirio al Parco Gondar

È stata una notte memorabile quella trascorsa al Parco Gondar, dove Kid Yugi ha infiammato il pubblico con uno show carico di energia, emozioni e significati profondi. Migliaia di fan hanno affollato il celebre palco salentino per uno dei concerti più attesi dell’estate, trasformando Gallipoli in un gigantesco coro rap a cielo aperto.

L’artista, originario di Massafra (Taranto), ha portato sul palco una performance intensa e senza compromessi, attraversando i brani del suo ultimo album e i classici che l’hanno consacrato tra i nomi più rilevanti della scena urban italiana. Da Non ne vali la pena a Paganini, da Eva a 64 bars, ogni pezzo è stato accolto da un’ovazione, in un crescendo continuo che ha unito fan giovanissimi e ascoltatori affezionati di ogni età alternando banger esplosivi a momenti di grande intensità emotiva.

A colpire il pubblico, e lo stesso artista, è stato un momento particolarmente toccante: tra la folla è spuntato un cartello con la scritta “Grazie di cuore per quello che fai per il reparto Nadia Toffa”, un riferimento diretto all’impegno costante di Kid Yugi nel sostenere il reparto oncologico pediatrico dell’Ospedale SS. Annunziata di Taranto, intitolato alla giornalista prematuramente scomparsa. Il rapper ha fermato lo show più volte per rivolgere parole di affetto e gratitudine al pubblico: “Tornare a Gallipoli è straordinario. E voi siete parte di qualcosa di più grande”.

L’evento si è concluso con un’ultima canzone dedicata alla sua terra e a chi ogni giorno combatte battaglie silenziose. Il concerto di Kid Yugi a Gallipoli non è stato solo un evento musicale, ma un autentico atto d’amore collettivo. Accanto a lui una line up d’eccezione che ha reso la serata un vero e proprio manifesto del rap contemporaneo del Sud Italia: Papa V, Nerissima Setrpe, Rrari dal tacco, Fritu, promessa, Scaccia e urban Legend hanno incendiato il palco con set vibranti e sonorità crude e autentiche, portando nell’arena del Gondar voci e storie diverse ma unite da una visione collettiva.

