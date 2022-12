Katia Ricciarelli a Leporano a caccia di nuovi talenti

Condividi su...

Linkedin email

Il soprano Katia Ricciarelli è alla ricerca di nuovi talenti, in giro per l’Italia. Mercoledì 14 dicembre dalle 19.00, al Castello Muscettola, si svolgerà l’evento “La magia del teatro e della musica” che chiuderà il contest musicale, organizzato da Maria Antonietta Calò. La kermesse musicale itinerante è un’opportunità per i giovani aspiranti cantanti, che vorranno mettere alla prova il proprio talento e farsi esaminare dal soprano veneto. Al termine di ogni prova musicale, Katia Ricciarelli e la giuria tecnica esprimeranno una valutazione sul candidato. Mercoledì sera, i vincitori del contest si esibiranno sul palco del Castello con Katia Ricciarelli.

«Oltre a essere un grande punto di riferimento – ha detto l’assessore alla cultura, turismo e spettacolo Iolanda Lotta – nel panorama della lirica italiana e internazionale, Katia Ricciarelli è un’artista sensibile ai giovani talenti, che ha sempre cercato di promuovere e valorizzare. Sarà una grande opportunità per i nostri ragazzi, confrontarsi e imparare tanto da una donna del suo calibro. Non abbiate timore, iscrivetevi e rimarrete soddisfatti».

«Una buona amministrazione – ha detto il sindaco Vincenzo Damiano – dev’essere in grado di offrire delle opportunità alla sua comunità, soprattutto ai ragazzi meritevoli e desiderosi di spiccare il volo. Non smetteremo mai di lavorare per il loro futuro, affinché ognuno abbia le stesse occasioni».

L’evento è patrocinato dal comune di Leporano, con la partecipazione dell’Accademia della Moda. Il contest è aperto a tutti gli aspiranti cantanti. Per partecipare è necessario un contributo, per maggiori informazioni chiamare il 3292150154.