BIRMINGHAM – Lo sport pugliese continua a mietere successi, ancora una soddisfazione giunge da un’importante competizione internazionale. Silvia Semeraro non smette più di stupire. Dopo l’oro ai Giochi del Mediterraneo, la tarantina di Faggiano ha concesso il bis ai World Games 2022 in corso a Birmingham (Stati Uniti – Alabama). Silvia Semeraro ha dominando il tabellone della categoria -68 kg del kumite di karate. Dopo aver collezionato solo successi nel girone iniziale, la tarantina si è sbarazzata in semifinale dell’azera Irina Zaretska per 3-1, per poi salire sul gradino più alto del podio al termine di una finale a senso unico al cospetto dell’austriaca Alisa Buchinger, domata con un secco 4-1. Per Silvia si tratta del trionfo più prestigioso della carriera, senza dimenticare che fu oro anche ai Giochi Europei nel 2019.