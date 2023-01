Karate: La tarantina Silvia Semeraro argento a Il Cairo

La prima Premier League del 2023, di scena a Il Cairo, in Egitto, si è conclusa con un po’ di amaro in bocca. Silvia Semeraro ha conquistato una medaglia d’argento nel kumite (68 kg). La tarantina è salita sul secondo gradino del podio cadendo in finale (2-0) con la svizzera Elena Quirici.

