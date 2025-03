Karate, 52 atleti pugliesi agli Assoluti Nazionali di Ostia

Dal 28 al 30 marzo 2025 il Pala Pellicone di Ostia, storica sede della FIJLKAM, ospiterà gli Assoluti di Karate, prestigiosa competizione nazionale che vedrà protagonisti i migliori atleti italiani nelle specialità Kata e Kumite.

Dopo le fasi regionali di qualificazione, svoltesi a Taranto lo scorso 9 marzo in una giornata di sole quasi estivo, la Puglia sarà rappresentata da 52 atleti. Per questi karateka si tratta di un traguardo importante, che permetterà loro di confrontarsi con i migliori interpreti della disciplina, tra cui anche i rappresentanti dei gruppi sportivi delle Forze Armate e di Polizia, colonne portanti della nazionale maggiore.

Le specialità in gara

Negli Assoluti di Karate si competere nelle due principali specialità:

• Kumite, il combattimento a contatto controllato, in cui sono ammessi colpi con lo skin touch su volto e corpo (ad eccezione del collo);

• Kata, una disciplina tecnica che consiste nell’esecuzione di una sequenza codificata di mosse, valutata da una giuria in base a precisione, potenza ed espressione tecnica.

Gli atleti pugliesi qualificati

Dopo le fasi regionali, hanno conquistato il titolo di campioni regionali nel Kata:

• Maria Vitale (Action Karate Taranto)

• Giuseppe Miscioscia (Ryugi Corato)

Nel Kumite, invece, si sono qualificati i vincitori delle diverse categorie di peso:

Femminile

• 50 kg Federica Roselli (Karate Bitonto)

• 55 kg Maria Rita Pesola (Kyohan Simmi)

• 61 kg Aurora Campobasso (Brindisi Karate)

• 68 kg Mikol Mininni (Taka Tora Bari)

Maschile

• 60 kg Giovanni Tarantino (Brindisi Karate)

• 67 kg Giuseppe Leone (ASD Leone Foggia)

• 75 kg Marco Simone (StarSport Foggia)

• 84 kg Gianluca Conese (Kyohan Bari)

• 94 kg Roberto Santamato (Motris Bitonto)

• 94+ kg Fabio Garofalo (Ippon Karate Santo Spirito)

L’evento

Gli Assoluti di Karate rappresentano una sorta di Serie A della disciplina, un’occasione per gli atleti di mettersi in mostra davanti ai selezionatori della nazionale e di misurarsi con avversari di alto livello. La competizione avrà un’importanza strategica anche in vista dei prossimi impegni internazionali del karate italiano, con gli atleti in gara pronti a dare il massimo per portare in alto i colori della Puglia e del proprio club.

