JV Gioia e New Volley, un solo logo e un’identità biancorossa

La JV Gioia del Colle e la New Volley Gioia compiono un passo significativo verso un’identità sportiva condivisa: dalla prossima stagione, anche la formazione femminile che milita in Serie C scenderà in campo con i colori biancorossi, abbandonando definitivamente il biancoblù. La decisione si accompagna all’introduzione di un nuovo logo unificato, a simboleggiare una visione comune e un forte senso di appartenenza.

L’iniziativa non riguarda solo l’aspetto visivo, ma punta a rafforzare il legame tra il settore maschile e quello femminile della pallavolo gioiese, consolidando un progetto sportivo basato su coerenza, unità e crescita condivisa. “Abbiamo voluto uniformare le due anime della nostra società” – ha dichiarato il presidente Gianni D’Elia – “perché i colori di Gioia del Colle sono il bianco e il rosso. È stato naturale estendere questa scelta anche al settore femminile, per rafforzare il senso di famiglia, coesione e riconoscibilità”.

Il nuovo marchio racconta l’inizio di una nuova fase per il club, mantenendo intatti i valori che hanno da sempre contraddistinto le due formazioni. La scelta del biancorosso assume così un significato che va oltre la grafica: diventa espressione di una comunità, di un territorio, di una passione sportiva condivisa.

“Siamo un’unica famiglia”, ha aggiunto D’Elia, “lottiamo per gli stessi obiettivi, vogliamo crescere insieme e far conoscere sempre di più il nome del nostro brand, Joy Volley. Insieme, senza porci limiti”.

Il progetto rappresenta un’evoluzione identitaria forte e coerente, che unisce presente e futuro del volley a Gioia del Colle, puntando su radici solide e una visione condivisa di sviluppo e valorizzazione del talento sportivo locale.

