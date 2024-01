Juventus, Vlahovic: ‘Vinto su campo difficile e con Lecce tosto’

Dopo la doppietta nel tris rifilato dalla Juventus al Lecce, Dusan Vlahovic è il ritratto della felicità. “Senza la squadra non posso segnare – dice -. Siamo riusciti a vincere su un campo tosto con un avversario altrettanto. E’ una vittoria importante per noi e per la squadra. E non abbiamo preso gol. Il confronto con l’Inter? Non ci pensiamo, ragioniamo gara dopo gara. Ora c’è l’Empoli, poi penseremo all’Inter. I gol? Sto bene fisicamente, mi prendo cura del mio corpo e rispetto alla passata stagione sto meglio”, conclude.

