Juventus NG-Foggia 2-0: terza sconfitta di fila per i rossoneri

Non basta un buon secondo tempo al Foggia per evitare la terza sconfitta consecutiva, la quattordicesima in campionato. A Biella, i rossoneri crollano già nella prima frazione, subendo i gol di Amaradio (9’) e Afena-Gyan (31’).

Nella ripresa, la squadra di Zauri prova a reagire con più coraggio e intensità, creando alcune occasioni pericolose, ma senza trovare la via del gol. La Juventus, dal canto suo, sfiora il tris più volte e spreca l’occasione più ghiotta al 74’ con Pietrelli, che calcia alle stelle un rigore concesso per fallo di Brugognone su Amaradio.

Il tecnico Zauri ha provato a dare una scossa con diversi cambi, ma la squadra ha pagato un avvio troppo confuso e poco incisivo. L’ex Brambilla, allenatore della Juventus NG, si prende così la rivincita personale.

Il Foggia subisce l’1-0 già al 9’ con Amaradio, bravo a sfruttare un rimpallo sugli sviluppi di un corner. Al 31’ il raddoppio: Turco crossa dalla destra e Afena-Gyan colpisce di testa indisturbato per il 2-0. Nel secondo tempo i rossoneri aumentano il ritmo, ma Daffara è super su Touho e Tascone. Al 74’ occasione d’oro per la Juventus su rigore, ma Pietrelli manda alto.

LA CRONACA

90’+3’ FOGGIA: ammonito 🟨 Da Riva per gioco falloso.

90’ Quattro minuti di recupero.

85’ SOSTITUZIONE JUVENTUS: fuori Cudrig, dentro Ngana.

84’ SOSTITUZIONE JUVENTUS: Deme per Amaradio

80’ SOSTITUZIONE FOGGIA: Gala lascia il campo a Orazio Pazienza.

74’ JUVENTUS: PIETRELLI CALCIA IL ❌ RIGORE ALLE STELLE. Dagli undici metri, conclusione altissima.

73’ CALCIO DI RIGORE PER LA JUVENTUS: Brugognone sbaglia controllo in area e, nel tentativo di rimediare, travolge Amaradio: Zago non ha dubbi e indica il dischetto.

71’ FOGGIA: assolo di Zunno in verticale, la conclusione dal limite però è centrale e Daffara neutralizza in due tempi. Foggia decisamente meglio in questa seconda frazione.

69’ FOGGIA: ammonito 🟨 Dutu per gioco falloso.

69’ JUVENTUS: Pietrelli si accentra e conclude dal limite, non inquadra la porta.

67’ JUVENTUS: ammonito 🟨 Afena-Gyan per gioco falloso.

63’ JUVENTUS: i padroni di casa hanno la palla del 3-0. Perotti, servito in verticale da Afena-Gyan, si presenta tutto solo davanti a De Lucia, ma si lascia ipnotizzare dall’estremo difensore foggiano che salva ancora i suoi.

62’ SOSTITUZIONE FOGGIA: doppio cambio ordinato da Zauri. Orlando e Brugognone per Marzupio e Touho.

60’ SOSTITUZIONE JUVENTUS: fuori Owusu, dentro Perotti.

57’ JUVENTUS: destro di Pietrelli in area da posizione defilata, De Lucia dice no con i piedi. Gara molto intensa in questo avvio di ripresa.

56’ FOGGIA: sinistro di Salines poco fuori area, troppo debole per impensierire Daffara che blocca a terra.

54’ JUVENTUS: una micidiale ripartenza della Juve si conclude con un destro potente di Afena-Gyan dal limite, De Lucia vola a deviare in angolo.

52’ FOGGIA: sinistro di Da Riva dal limite, largo di pochissimo.

51’ FOGGIA: ammonito 🟨 Salines per gioco falloso (trattenuta). Era diffidato, sarà squalificato.

48’ FOGGIA: ancora Daffara dice di no a una conclusione di Tascone. Ottimo inizio di secondo tempo per la squadra di Zauri.

47′ FOGGIA: ci prova Touho, Daffara è strepistoso.

46’ Si riparte. Non ci sono cambi.

➕ SECONDO TEMPO ➕

45’+1’ Dopo un minuto di recupero, si chiude la prima frazione, letteralmente dominata dalla Juventus NG, che va negli spogliatoi con io doppio vantaggio firmato da Amaradio (9’) e Afena-Gyan (31’). Per il Foggia poco ritmo e tanta confusione.

43’ JUVENTUS: ammonito 🟨 Owusu per gioco falloso (gomito alto su Felicioli).

39’ JUVENTUS: De Lucia si oppone a un destro ravvicinato di Owusu, ma l’arbitro aveva fermato il gioco per un calcione di Turco (che aveva partecipato all’azione) a Da Riva. Resta comunque la bella parata del numero uno rossonero.

33’ SOSTITUZIONE FOGGIA: cambio forzato per Luciano Zauri. Fuori Silvestro, infortunato, dentro Zunno.

31’ GOL DELLA JUVENTUS: ⚽️ AFENA-GYAN! Raddoppio della squadra di Brambilla, ex di turno. Sul cross perfetto di Turco, dalla destra, Afena-Gyan colpisce di testa indisturbato. Sesto gol in campionato per l’ex attaccante della Roma.

27’ JUVENTUS: altra chance per i bianconeri. Dalla distanza, il destro di Afena-Gyan non centra la porta.

20’ JUVENTUS: padroni di casa a un passo dal raddoppio. Su una punizione dalla trequarti, De Lucia respinge male con i punti, Owusu gira a rete con il sinistro, ma Felicioli evita la capitolazione allontanando di testa sulla linea.

15’ FOGGIA: Tascone innesca in area Touho, ma la conclusione da pochi passi viene neutralizzata da Daffara in angolo. Pronta risposta dei rossoneri.

9’ GOL DELLA JUVENTUS: ⚽️ AMARADIO. Su azione d’angolo, il numero 16 bianconero sbuca in area e sfruttando un rimpallo batte De Lucia. Vibranti proteste dei calciatori del Foggia per una posizione di fuorigioco dello stesso Amaradio, che alla prima da titolare mette a segno la sua seconda rete stagionale.

1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

JUVENTUS NG-FOGGIA 2-0 (17.30)

RETI: 9’ Amaradio (J), 31’ Afena-Gyan (J)

JUVENTUS NG 352: Daffara 6,5; Villa 6, F. Scaglia 6, Gil 6; Pietrelli 5,5, Macca 6, Cudrig 6,5 (85’ Ngana sv), Owusu 6 (60’ Perotti 5,5), Amaradio 6,5 (84’ Deme sv); Afena-Gyan 6,5, Turco 6,5. Panchina: Garofani, S. Scaglia, Anghelè, Citi, Semedo, Mancini, Ripani, Quattrocchi, Savio, Biliboc. All. Brambilla 7.

FOGGIA 352: De Lucia 7; Salines 6, Marzupio 5 (62’ Orlando 5,5), Dutu. 5,5; Silvestro 5 (33’ Zunno 6), Tascone 6, Da Riva 5,5, Gala 5 (80’ Pazienza sv), Felicioli 6; Emmausso 5, Touho 5 (62’ Brugognone 5). Panchina: Perina, De Simone, Camigliano, Danzi, Pazienza, Kiyine. All. Zauri 5.

ARBITRO: Francesco Zago 6 (Conegliano). Assistenti: Luca Bernasso (Milano) e Stefano Peletti (Crema). Quarto ufficiale: Francesco Saffioti (Como).

AMMONITI: Owusu, Afena-Gyan (J); Salines, Dutu, Da Riva (F).

NOTE: recuperi 1’/4’. Angoli 3-5

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author