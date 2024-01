Juventus, Allegri: ‘Partita complicata, bravi a restare lucidi’

Massimiliano Allegri da record. Con il 3-0 al Lecce, il tecnico della Juventus ha vinto la sua partita numero 300 da allenatore in Serie A. Soltanto due allenatori avevano tagliato il traguardo delle 300 vittorie in A prima di lui: Giovanni Trapattoni (352) e Nereo Rocco (302). “Il primo posto in classifica? Nella nostra testa dobbiamo sempre pensare di rendere possibili le cose impossibili, poi se gli altri arriveranno primi faremo i complimenti. Ci vuole solo convinzione. È stata una partita complicata perché nel primo tempo il Lecce ha corso e pressato mettendoci in difficoltà in un paio di situazioni. Poi è normale, loro sono un po’ calati e noi siamo rimasti lucidi”, dice Allegri dopo il successo del Via del Mare.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author