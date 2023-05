Juventus: Allegri, ‘Era importante tornare alla vittoria’

“Era importante ritrovare la vittoria dopo un mese e sono contento per Vlahovic e Pogba – dice Max Allegri dopo il 2-1 sul Lecce -. Il gol di Dusan è stato meraviglioso e ha finito la partita in crescendo: questo lungo periodo complicato gli servirà in futuro. Paul ha mandato buoni segnali: purtroppo non l’abbiamo avuto per tanto tempo, ma va bene se entra per mezz’ora come con il Lecce”.

Il futuro dell’assetto dirigenziale bianconero appare tutto da definire: “Ora dobbiamo dedicarci agli ultimi 31 giorni della stagione, poi vedremo cosa deciderà la società: faccio l’allenatore e nelle difficoltà ci siamo difesi tenendo aperti tutti gli obiettivi, anche per merito di Cherubini che mi è stato accanto e ha lavorato insieme a me”.

