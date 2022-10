Dusan Vlahovic (nella foto) salta la sfida del Via del Mare con il Lecce, in programma alle 18.00 di sabato 29 ottobre. L’attaccante serbo, sostituito nella gara decisiva di Champions con il Benfica, non è riuscito a smaltire il problema muscolare “tra l’adduttore e il pube’, come ha dichiarato Max Allegri in conferenza stampa. “L’infortunio non è grave, ma a Lecce non ci sarà”, ha aggiunto il tecnico della Juventus. Out anche Locatelli per motivi personali.