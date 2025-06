Juve su Osimhen, l’Inter valuta Bonny e sogna Hojlund

Milan su Nunez, Chiesa verso il Napoli, che insiste per Lookman e Lucca

Attaccanti protagonisti anche in questa sessione di calciomercato estivo. La Juventus punta in alto e sogna Victor Osimhen, nonostante l’attaccante del Napoli sembri preferire la Premier League e abbia già rifiutato una proposta dall’Al Hilal. I bianconeri restano alla finestra, consapevoli che prima andrà risolta la situazione legata a Dusan Vlahovic, finito nel mirino del Fenerbahce, che sogna un doppio colpo portando anche Neymar in Turchia.

In casa Inter, il focus resta sull’attacco: il club sta lavorando sul giovane Bonny del Parma e valuta la possibilità di riportare in Italia Hojlund, chiedendolo in prestito al Manchester United. Sul fronte milanista, l’attenzione è rivolta a Darwin Nunez, anche se l’uruguaiano non sembra intenzionato a lasciare subito il Liverpool. Più concreta invece la possibilità che i Reds possano cedere Luis Diaz al Barcellona.

Il Napoli, con Antonio Conte in panchina, segue da vicino Federico Chiesa, che avrebbe manifestato interesse per un ritorno nel campionato italiano. Ma l’obiettivo principale dei partenopei resta Ademola Lookman dell’Atalanta, valutato 50 milioni, e nel frattempo si lavora anche per Lucca dell’Udinese, mentre il Pisa ha chiesto informazioni per Giovanni Simeone, in un ritorno suggestivo sulle orme del padre Diego, ex giocatore nerazzurro sotto la gestione di Romeo Anconetani.

La Lazio è attualmente impegnata in operazioni in uscita: Noslin potrebbe trasferirsi al Psv Eindhoven, mentre Ciro Immobile, attualmente al Besiktas, starebbe valutando il ritorno in Serie A. Edin Dzeko, invece, è conteso tra Como, Bologna e Fiorentina.

Sul fronte Roma, si ragiona in prospettiva. Il nome nuovo per l’attacco è il danese Boving dello Sturm Graz, ma resta viva anche l’ipotesi Scamacca, benché persistano dubbi sulle sue condizioni fisiche. A centrocampo, Gasperini avrebbe suggerito i nomi di Matt O’Riley del Brighton e di De Cuyper del Bruges, per il quale però la richiesta è di 25 milioni contro un’offerta romanista di 18. Il ds Ghisolfi segue anche Goglichidze e Anjorin dell’Empoli, mentre piacciono Vagiannidis del Panathinaikos e Zortea del Cagliari.

In uscita, Eldor Shomurodov sta valutando proposte dalla MLS, e dalla Olanda rimbalza la voce di un’offerta per Paixao del Feyenoord. Per la difesa, l’interesse per Balerdi si è raffreddato dopo l’inserimento della Juventus, che ha alzato la valutazione del Marsiglia. Intanto, Calabria potrebbe lasciare il Milan per trasferirsi all’Atalanta, mentre a sostituirlo al Bologna sarebbe in arrivo il bosniaco Amar Dedic dal Salisburgo. I felsinei seguono anche Tommaso Baldanzi.

Infine, capitolo allenatori: due panchine ancora libere in Serie A, con Gilardino favorito per il Pisa ed Eusebio Di Francesco in pole per il Lecce. Intanto Daniele De Rossi, fresco di vittoria con l’Under 18 dell’Ostiamare, potrebbe intraprendere un’esperienza all’estero.

