Juve Stabia: Candellone, ‘Ho preso la palla col petto’

(Di Lorenzo Ruggieri) Autore del gol che ha aperto le marcature, Leonardo Candellone ha commentato la discussa rete con il Taranto nel post-gara: “Mi sono fiondato su un cross e ho colpito la palla con il petto. Non mi sono nemmeno accorto che il pallone fosse entrato, il Taranto ha protestato così come abbiamo fatto noi in occasione del rigore dei rossoblù, il quale però sembra esserci. La gara non è stata bellissima, ma i tre punti erano importantissimi. Il Taranto è una bella squadra, organizzata e costruita per lottare per le prime cinque o sei posizioni. Il penalty sbagliato ha penalizzato gli ionici, ma va detto che hanno tirato in porta solo un paio di volte. Sapevamo che non sarebbe stata una sfida facile, nessuno vinceva qui da marzo, ma abbiamo meritato la vittoria. Vorrei rivolgere un applauso ai tifosi rossoblù, non è facile giocare in questo ambiente ed è stata una bellissima immagine per il calcio italiano”.

